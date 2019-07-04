كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يجتمع مع بابا الفاتيكان في القصر الرسولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في مكتبة القصر الرسولي الموجودة في جناح الطابق الثالث، بجانب الغرف البابوية.

واستقبل البابا فرانسيس الرئيس الروسي في القاعة أمام المكتبة، حيث عرض بوتين على البابا الدخول إلى الحجرة أولا، ولكن الأخير أصر بابتسامة على دخول الضيف أولا.

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