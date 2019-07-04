كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تستدعي السفير البريطاني بشأن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استدعت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، السفير البريطاني لدى طهران على خلفية احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق، نقلا عن وكالة "رويترز".
وأعلنت سلطات جبل طارق اليوم الخميس، أنها احتجزت الليلة الماضية ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".
وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا في جبل طارق، كان بطلب أمريكي لبريطانيا.