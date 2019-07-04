كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرق 80 مهاجراً ليبي في عرض سواحل تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحرس البحري التونسي، اليوم الخميس، إنقاذ 4 مهاجرين كانوا يستقلون قاربا مطاطيا قبالة جنوب تونس، توفي أحدهم لاحقاً.

وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجراً يحاولون الوصول إلى إيطاليا بعدما أبحروا من زوارة الليبية، 120 كيلومتراً غرب طرابلس، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولاً.

وأنقذ الحرس البحري التونسي 4 مهاجرين، 3 ماليين ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل جرجيس، جنوب شرق تونس، وفق ما قال مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضاً كشف هويته.

ونقل أحد المهاجرين إلى المستشفى أين توفي لاحقاً ولا يزال آخر في العناية المركزة، ونقل اثنان إلى مركز إيواء في جرجيس، حسب رئيس مكتب الهلال الأحمر التونسي بمدنين المنجي سليم.