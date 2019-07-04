أبيضار عروس نهاية الشهر الجاري.. العريس مصري وهذه التفاصيل

تستعد الفنانة المغربية، لبنى أبيضار، للاحتفال بزفافها من خطيبها المصري آدم، في مدينة مراكش، في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الحالي.

مصادر مقربة من أبيضار، كشفت لـ”اليوم 24″، أنها تستعد لإقامة حفل زفافها في المغرب، في 25 يوليوز الحالي، وفق التقاليد المغربية، بعيدا عن الصحافة، وبحضور فنانين معدودين.

وترتبط أبيضار للمرة الثانية، بعدما كانت متزوجة من رجل برازيلي، أنجبت منه ابنتها الوحيدة.

يذكر أن أبيضار تستقر، حاليا، في الديار الفرنسية بعد المشاكل، التي عاشتها مع تسريب لقطات فيلم “الزين لي فيك”، حيث عملت على تطوير نشاطها الفني، وأصبح الإخراج السينمائي من بين اختصاصاتها.