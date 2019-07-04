تستعد الفنانة المغربية، لبنى أبيضار، للاحتفال بزفافها من خطيبها المصري آدم، في مدينة مراكش، في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الحالي.
مصادر مقربة من أبيضار، كشفت لـ”اليوم 24″، أنها تستعد لإقامة حفل زفافها في المغرب، في 25 يوليوز الحالي، وفق التقاليد المغربية، بعيدا عن الصحافة، وبحضور فنانين معدودين.
وترتبط أبيضار للمرة الثانية، بعدما كانت متزوجة من رجل برازيلي، أنجبت منه ابنتها الوحيدة.
يذكر أن أبيضار تستقر، حاليا، في الديار الفرنسية بعد المشاكل، التي عاشتها مع تسريب لقطات فيلم “الزين لي فيك”، حيث عملت على تطوير نشاطها الفني، وأصبح الإخراج السينمائي من بين اختصاصاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أبيضار عروس نهاية الشهر الجاري.. العريس مصري وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.