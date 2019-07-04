أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الخميس، في بلاغ مشترك مع السفارة المغربية بجمهورية مصر، عن مكان وموعد بيع تذاكر، مباراة المنتخب الوطني ضد بنين، غدا الجمعة، برسم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019.
وبإمكان الجماهير المغربية الراغبة في مساندة “أسود الأطلس”، من مدرجات ملعب السلام في القاهرة، الذي سيحتضن المباراة، اقتناء تذاكرهم ابتداء من اليوم الخميس.
وعلى غرار المواجهة السابقة للعناصر الوطنية ضد جنوب إفريقيا، تم تحديد الشباك رقم واحد في القسم القنصلي التابع لسفارة المملكة المغربية في القاهرة، بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا إلى الحادية عشر مساء.
ويستمر تواجد التذاكر بالمكان المذكور للراغبين فيها، غدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، علما أن مقر القسم القنصلي لسفارة المغرب بالقاهرة، يوجد بـ3 شارع الصالح أيوب، الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر هام للراغبين في متابعة مباراة “الأسود” وبنين بمصر.. هذا موعد ومكان تسلم تذاكر المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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