قنصلية المغرب تؤكد إصابة 6 مغاربة في قصف حفتر لمركز “تاجوراء”

أكدت القنصلية العامة للمملكة بتونس، تواجد عدد من المهاجرين المغاربة داخل المركز الهجرة غير النظامية بمنطقة تاجوراء الليبية، أثناء القصف الذي نفذته قوات اللواء خليفة حفتر على هذه المؤسسة، ليلة الثلاثاء، والذي خلف أزيد من 44 قتيلا وأكثر من 140 جريحا.

وكشفت القنصلية المغربية بتونس، المكلفة بتدبير مصالح المغاربة في ليبيا المجاورة، أنها تتبعت منذ يوم أمس أحوال المواطنين المغاربة الذين قد يكونوا من ضمن ضحايا القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء، عبر اتصالاتها المباشرة مع كافة المتدخلين الليبيين في عين المكان، لتتوصل إلى تواجد18 مواطنا مغربيا بالمركز المذكور.

وأكدت القنصلية أن اثنين من المواطنين المغاربة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما أصيب أربعة مغاربة آخرون بجروح طفيفة. وقد تم إدخال جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وأكدت القنصلية أنه لم تثبت أية وفاة من ضمن المواطنين المغاربة في هذا الحادث. ويتواصل، إلى حينه، التأكد من هويات وجنسيات الجثث التي تم استخراجها.

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وفي ذات السياق أشارت القنصلية إلى وضع خليتي أزمة، كما أُعلن عنه من قبل، بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية، وبالقنصلية العامة بتونس، يمكن التواصل معهما على بيانات الاتصال التالية:

– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: 00212613500678.

– القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس: الهاتف 0021698765801 – البريد الالكتروني [email protected]

يشار إلى أن قصف قوات المشير خليفة حفتر لمركز المهاجرين في تاجوراء جر انتقادات دولية شديدة اللهجة، واعتبرته الأمم المتحدة جريمة ترقى لجرائم الحرب.