شبان الرجاء حاضرون بمعسكر الفريق في أكادير

يشهد المعسكر الإعدادي لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، استعدادا للموسم المقبل، والذي سينطلق من مدينة أكادير، يوم 11 يوليوز الجاري، تواجد لاعبين لعبا بنظام الإعارة لأندية القسم الثاني السنة الماضية، بالإضافة لمجموعة من العناصر الشابة.

ويصطحب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء، كل من أيوب الصابيري، الذي لعب معارا لفريق اتحاد سيدي قاسم، وزميله المعطي تيميزو، العائد من فترة إعارة قضاها بشباب بنجرير، مع الفريق إلى أكادير، وذلك من أجل الوقوف على إمكانياتهما في أفق الاعتماد عليهما في الموسم القادم.

ويرافق الرجاء في معسكره الإعدادي، أيضا، مجموعة من العناصر الشابة، التي تلعب لأمل الفريق على غرار، هشام إصلاح، وأيوب خيري، وأمين الضريس، وزكرياء الدريوش.