“ONCF” باتفاقية جديدة دخلت حيز التنفيذ.. تخفيضات مهمة لقدماء المحاربين والعسكريين وأرامل الشهداء

يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لفتح أبواب الاستفادة من أسعار تفصيلية لخدماته أمام قدماء العسكريين، والمحاربين، وأرامل الشهداء، وأسرى الحرب.

وفي السياق ذاته، وقعت، أمس الأربعاء، اتفاقية جديدة بين مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين، والمحاربين، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، في مقر إدارة الدفاع الوطني، التي بموجبها سيستفيد المنتسبون إلى هذه المؤسسة من تسعيرات تفضيلية أثناء التنقل عبر شبكة القطارات الوطنية.

الاتفاقية، التي وقعها محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة، والكولونيل ماجور محمد غانم، مدير مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين، والمحاربين من جهة أخرى، عرفت مراسيمها حضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وعدد من الضباط السامين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مسؤولين من المكتب الوطني للسكك الحديدية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، ابتداءً من تاريخ توقيعها، أمس، ونصت على منح تخفيضات في تسعيرة تذاكر القطارات المكوكية السريعة، خارج فترات الذروة، وقطارات الخط، وكذا القطارات فائقة السرعة “البراق” مع إلزامية الحجز المسبق.

وتخص هذه التخفيضات أرامل الشهداء، ومعطوبي الحرب، وأسرى الحرب، وكذا مكفولي الأمة، بالإضافة إلى قدماء العسكريين وذويهم، وقدماء المحاربين وذويهم، ومتقاعدي إدارة الدفاع الوطني، وذويهم.