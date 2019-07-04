فقدان 81 مهاجرًا قبالة شواطئ تونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤول إغاثي تونسي، اليوم، الخميس، فقدان 81 مهاجرًا غير نظامي إثر غرق قاربهم، أمس، الأربعاء، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين، المنجي سليم.

وقال سليم إن "خفر السواحل التونسي أنقذ، الأربعاء، 5 مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم الذي كان يقل 86 شخصًا في عرض البحر".

وأضاف "تم نقل اثنين من بين خمسة تمّ إنقاذهم للمبيت الخاص بالمهاجرين في مدينة جرجيس (محافظة مدنين)، فيما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى مستشفى مدينة مدنين (مركز المحافظة)، وتوفي أحدهم ظهر الخميس بسبب تدهور حالته الصحية".

وأوضح سليم أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من دولتي مالي وساجل العاج (كوت ديفوار).

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ونقل سليم عن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بأن "المركب الذي غرق الأربعاء كان يحمل 86 شخصا، بينهم 7 نساء"، واعتبر أن الـ"81 الآخرين في عداد المفقودين في ضوء عدم ظهور الجثامين حتى الآن".

وتشهد السواحل التونسية، سنويًا، وصول مئات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.

ويقع إيواء المهاجرين واللاجئين في مخيّمات خاصة لهم في محافظة مدنين.

وتشهد هذه المخيّمات اكتظاظًا كبيرًا، ما فرض على هيئات الإغاثة التونسية والأممية استئجار منازل لإيواء بعض المهاجرين.