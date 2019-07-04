ليون ينجح في تحصين "الظاهرة" الجزائرية

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية (الأربعاء) عن أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي نجح في تحصين موهبته الجزائرية ريان شرقي (15 سنة)، المطلوب من قبل ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيقوم شرقي بتوقيع عقده الاحترافي الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن ينتظم في التدريبات مع الفريق الأول في بداية الأسبوع المقبل.

وقدم شرقي مستويات خرافية في دوري تحت 19 عاما، وهو ما جعل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في التعاقد معه.

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ويرشّح العديد من الملاحظين هذا اللاعب الصغير لأن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في مركز صانع الألعاب خلال السنوات المقبلة، في ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة.

ودخل ريان تاريخ دوري أبطال أوروبا للشباب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عندما أصبح أصغر لاعب يسجّل هدفا في هذه المسابقة، عن سن 15 عاما و33 يوما، حيث حدث ذلك خلال مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورغم صغر سنه (15 سنة)، سيشكل شرقي إحدى الأوراق التي سيعول عليها أولمبيك ليون خلال الموسم المقبل من أجل استعادة مجده الضائع على المستوى المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" بإمكانه تغيير جنسيته الكروية من فرنسية إلى جزائرية، على غرار ما حصل مع نجوم "الخضر" الحاليين على غرار رايس مبولحي وعيسى ماندي وياسين براهيمي وسفيان فيغولي.