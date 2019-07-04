رئيس وزراء باكستان سيلتقي الرئيس الأمريكي لبحث تحسين العلاقات

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قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء عمران خان سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري، في زيارة قد تساعد في تخفيف التوتر بين البلدين.
واتهم ترامب باكستان أواخر العام الماضي بعدم تقديم أي شيء للولايات المتحدة رغم حصولها على مساعدات بمليارات الدولارات، مما أغضب إسلام اباد التي كانت بالفعل على خلاف منذ وقت طويل مع واشنطن بسبب الحرب في أفغانستان.
لكن ترامب قال في فبراير شباط إن الولايات المتحدة طورت علاقة "أفضل بكثير" بباكستان وقد ترتب لبعض اللقاءات مع إسلام اباد.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن خان قبل دعوة لزيارة واشنطن وسيلتقي ترامب يوم 22 يوليو تموز.
وأضافت "سينصب التركيز على تحسين العلاقات الثنائية".
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