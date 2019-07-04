شكرا لقرائتكم خبر عن النظام السوري يعاود قصف مناطق خفض التصعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

قتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل اليوم (الخميس) في قصف جوي نفذته طائرات النظام السوري على مناطق مختلفة جنوب محافة إدلب، الواقعة ضمن خطوط خفض التصعيد.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، نفذت طائرات نظام بشار الأسد الحربية أكثر من 15 غارة جوية استهدفت خلالها أماكن في بلدات ركايا سجنة والشيخ مصطفى وخان شيخون وتل عاس وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي، والبوابية بريف حلب الجنوبي الغربي.

كما نفذت طائرات روسية غارات على أماكن في أطراف البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب.