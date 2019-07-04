شكرا لقرائتكم خبر عن «المتوسط» يبتلع 83 مهاجراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم (الخميس)، غرق زورق يُقل 86 مهاجراً في البحر المتوسط. وأكدت المنظمة أنه تم إنقاذ 3 أشخاص فقط من إجمالي عدد المُهاجرين على الزورق المنكوب.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم (الخميس)، غرق زورق يُقل 86 مهاجراً في البحر المتوسط. وأكدت المنظمة أنه تم إنقاذ 3 أشخاص فقط من إجمالي عدد المُهاجرين على الزورق المنكوب.

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