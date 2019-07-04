شكرا لقرائتكم خبر عن كوسوفو تمنع المسؤولين الصرب من دخول أراضيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بريشتينا)

منعت جمهورية كوسوفو المسؤولين الصرب من دخول أراضيها، بعد أن اتهمت صربيا ببث «أخبار كاذبة بشكل مستمر»، وفق ما ذكره مسؤول في وزارة الخارجية اليوم (الخميس)، وذلك في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الطرفين.

ولا تزال العلاقة بين صربيا وإقليمها السابق كوسوفو ذي الغالبية العرقية الألبانية، تشهد توتراً بعد عقدين على انفصال الإقليم وإعلانه الاستقلال.