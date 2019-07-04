الكيان الصهيوني يحترق.. أعنف احتجاجات تشهدها إسرائيل.. وانتفاضة غضب من يهود إثيوبيا.. واعتقالات وإصابات (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا- وكالات

تشهد إسرائيل لليوم الثالث على التوالي، مظاهرات واشتباكات عنيفة، بعدد من مفترقات الطرق الرئيسية، في إظهار للغضب بعد إطلاق النار على مراهق إسرائيلي من أصل إثيوبي يدعى سليمان تيكا، ما أدى إلى مقتله، وذلك على يد ضابط شرطة خارج الخدمة في كريات حاييم شمال حيفا، الأحد الماضي.

وبحسب وكالات الأنباء، خرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتتواصل الاحتجاجات منذ الاثنين الماضي فيما دعا القادة الإسرائيليون إلى التهدئة.

وأغلق المتظاهرون طرقات رئيسية في كافة أنحاء البلاد وأشعلوا إطارات السيارات ونددوا بما يرون أنه تمييز ضد الإسرائيليين من أصول إثيوبية، والذين يطلق عليهم "الفلاشا".

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، أمر القائم بأعمال مفوض الشرطة في إسرائيل أفراد الشرطة بالتحرك لتفريق المظاهرات التي قام بها أفراد من المجتمع الإثيوبي، ومؤيديه في إسرائيل، بعد أن تحولت سلسلة من الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

وأظهر مقطع فيديو وزعته الشرطة اشتعال النيران في عدد من السيارات، كما يظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة غاضبة وهي تقفز على سيارة وتحاول تحطيم نوافذها أثناء سيرها في الشارع.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان لها، إنه “على مدار الأيام الماضية سمحت الشرطة بتنظيم مظاهرات وسمحت للمتظاهرين بالتظاهر علنا، وأجرت الشرطة حواراً مفتوحاً مع قادة المجتمع من أجل منع أعمال الشغب والعنف ضد الشرطة أو المدنيين“.

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وأضاف البيان أن “الشرطة تستجيب الآن بتفريق الاحتجاجات ومنع المزيد من أعمال الشغب والأعمال الخطرة التي يتعرض لها الشرطة والمدنيين“.

ويجري التحقيق في الظروف الدقيقة لإطلاق النار الذي وقع الأحد الماضي، وقال بيان أولي صادر عن الشرطة حول الحادث - طعن فيه شهود عيان، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية - إن الضابط الذي كان خارج الخدمة وصف رؤيته لعراك في ملعب.

وقال بيان الشرطة إنه بعد الاقتراب من الأشخاص المشاركين في القتال وإخبارهم أنه ضابط شرطة، بدأوا في إلقاء الحجارة عليه.

وأضاف البيان إن الضابط وجد نفسه في وضع يهدد حياته وأطلق النار.

جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 136 شخصا، وأن 111 ضابطا أصيبوا بجروح وألقيت عليهم الحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة.