"الفاو": تراجع طفيف في أسعار الأغذية العالمية خلال شهر حزيران الماضي

أعلنت منظمة الأغذية و​الزراعة​ التابعة للأمم المتحدة "​الفاو​" عن "تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل طفيف، خلال حزيران الماضي"، مشيرةً إلى أن "مؤشر أسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة، 173 نقطة، بانخفاض 0.3 بالمئة عن أيار 2019".

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