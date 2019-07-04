صندوق النقد الدولي: مواطن الضعف الاقتصادية لسلطنة عُمان في ارتفاع

دعا صندوق النقد الدولي، سلطنة عُمان، إلى "مزيد من الإجراءات والتدابير، بالتزامن مع ارتفاع مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، في البلاد"، مشيراً إلى أن "مسقط ما زالت تواجه ارتفاعا في الدَّين الحكومي والخارجي، بينما تأخرت بعض إصلاحات المالية العامة".
ولفت إلى أنه "أدت زيادة مواطن الضعف، إلى تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني السيادي، وزيادات في علاوات المخاطر السيادية"، داعياً السلطنة إلى "ضبط أعمق لأوضاع المالية العامة، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص".
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