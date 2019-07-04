محافظ عدن: الاحتلال الإماراتي يسعى لتسليم المحافظة للجماعات الإرهابية

حذر محافظ عدن طارق مصطفى سلام من أن "دول العدوان والإجرام تخطط ل​تفجير​ الوضع في جنوب الوطن عسكرياً وإذكاء نار الحرب والدمار بالمحافظات ​الجنوب​ية المحتلة بعد أن عززت دور ​الجماعات الإرهابية​ ودعمتها بمختلف الأسلحة والأموال ناهيك عن الممارسات والجرائم الوحشية التي تنفذها بشكل شبه يومي في جنوب الوطن ضد المدنيين".

واعتبر سلام أن "الاشتباكات وأعمال القتال الجارية في ​محافظة عدن​، هي بمثابة مقدمة لمخطط خبيث للاحتلال الإماراتي يهدف إلى تدمير الجنوب عبر قتل شبابه ونهب ثرواته واستكمالاً لصراع الاقتتال والتحريض الذي جرى ويجري مؤخراً في مختلف المحافظات الجنوبية المحتلة"، مشيرًا إلى أن "التحركات الأخيرة لقوى الاحتلال الإماراتي في عدن وسحبها لآلياتها العسكرية يحمل مؤشرات عدة لا تقل خطورة عن تواجدها هناك".