اتهمت بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، واشنطن بـ"أنها عازمة على القيام بأعمال عدائية"، مشيرةً إلى أنه "بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الزعيم كيم جونغ أون، لعقد محادثات، أرسلت الولايات المتحدة رسالة لجميع أعضاء الأمم المتحدة تحضهم فيها على إعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم".
ولفتت إلى أن "الرسالة، التي وقعت عليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أُرسلت في 29 حزيران الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه ترامب عبر تغريدة عن رغبته بمصافحة كيم خلال زيارته إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين"، مؤكدةً أن "ما لا يمكن تجاهله هو حقيقة أن بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة أرسلت هذه الرسالة بأمر من وزارة الخارجية، في ذات اليوم الذي اقترح فيه ترامب عقد لقاء القمة".
وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة عازمة أكثر فأكثر على القيام بأعمال عدائية ضد بيونغ يانغ، حتى وهي تسعى للحوار"، مشيرةً إلى "اننا لسنا متعطشين لرفع العقوبات"، مضيفة أن "اعتبار الولايات المتحدة العقوبات الحل السحري لجميع المشكلات هو أمر سخيف للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة تتهم واشنطن بمواصلة الأعمال العدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.