بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة تتهم واشنطن بمواصلة الأعمال العدائية

اتهمت بعثة ​كوريا الشمالية​ في ​الأمم المتحدة​، ​واشنطن​ بـ"أنها عازمة على القيام بأعمال عدائية"، مشيرةً إلى أنه "بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، الزعيم ​كيم جونغ أون​، لعقد محادثات، أرسلت ​الولايات المتحدة​ رسالة لجميع أعضاء الأمم المتحدة تحضهم فيها على إعادة ​العمال​ الكوريين الشماليين إلى بلدهم".

ولفتت إلى أن "الرسالة، التي وقعت عليها ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​، أُرسلت في 29 حزيران الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه ترامب عبر تغريدة عن رغبته بمصافحة كيم خلال زيارته إلى المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين الكوريتين"، مؤكدةً أن "ما لا يمكن تجاهله هو حقيقة أن بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة أرسلت هذه الرسالة بأمر من ​وزارة الخارجية​، في ذات اليوم الذي اقترح فيه ترامب عقد لقاء القمة".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة عازمة أكثر فأكثر على القيام بأعمال عدائية ضد ​بيونغ يانغ​، حتى وهي تسعى للحوار"، مشيرةً إلى "اننا لسنا متعطشين لرفع العقوبات"، مضيفة أن "اعتبار الولايات المتحدة العقوبات الحل السحري لجميع المشكلات هو أمر سخيف للغاية".