مسؤول مصري: انتهاء التهديدات حول إسرائيل قد يصيبها بالخلل من الداخل

لفت المسؤول المصري البارز في عهد الرئيس الأسبق ​حسني مبارك​ ​مصطفى الفقي​ ورئيس مكتبة الإسكندرية حاليا إلى أن "​إسرائيل​ دولة عسكرية حيث ترتبط الآليات كلها بالوضع العسكري"، مشيراً إلى أن "إسرائيل دولة مستعدة للقتال ودائمة الشعور بالتحدي منذ إنشائها، معقبا: "لو انتهت التهديدات حولها من كل اتجاه قد تصاب بالخلل من الداخل".

ونوه بأن "العسكرية المصرية لا تقبل التفريط في القضية ال​فلسطين​ية"، مشيرا إلى "الجهود الحربية التي بذلتها مصر قديما خلال حرب 1948، وسقوط جنود كثر دفاعا عن فلسطين"، لافتاً إلى أن "العسكرية المصرية ترفض التفريط في ​القضية الفلسطينية​ لأنها تتمتع بقدر كبير من فهم الصراع العربي الإسرائيلي وعقيدتها تربت على ضرورة الحفاظ على تراب الوطن والأراضي العربية كلها".