لفت المسؤول المصري البارز في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مصطفى الفقي ورئيس مكتبة الإسكندرية حاليا إلى أن "إسرائيل دولة عسكرية حيث ترتبط الآليات كلها بالوضع العسكري"، مشيراً إلى أن "إسرائيل دولة مستعدة للقتال ودائمة الشعور بالتحدي منذ إنشائها، معقبا: "لو انتهت التهديدات حولها من كل اتجاه قد تصاب بالخلل من الداخل".
ونوه بأن "العسكرية المصرية لا تقبل التفريط في القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى "الجهود الحربية التي بذلتها مصر قديما خلال حرب 1948، وسقوط جنود كثر دفاعا عن فلسطين"، لافتاً إلى أن "العسكرية المصرية ترفض التفريط في القضية الفلسطينية لأنها تتمتع بقدر كبير من فهم الصراع العربي الإسرائيلي وعقيدتها تربت على ضرورة الحفاظ على تراب الوطن والأراضي العربية كلها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول مصري: انتهاء التهديدات حول إسرائيل قد يصيبها بالخلل من الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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