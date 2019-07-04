اخبار العالم

بوتين يلتقي البابا فرنسيس في مستهل زيارته لروما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استهل الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، زيارته الخاطفة لروما و​الفاتيكان​ بلقاء ​البابا​ فرنسيس، في أوج أزمة بين ​روسيا​ والدول الغربية.

ووصل الزعيم الروسي المعروف بعدم التزامه الدقيق بالمواعيد بعيد الساعة الثانية، متأخرا نحو ساعة للقائه الثالث مع البابا. وبعد مصافحة قوية، دعاه الحبر الاعظم إلى مكتبه لعقد اجتماع مغلق.

وكان البابا خلال اجتماعهما الأخير عام 2015، حض بوتين على "بذل جهود جدية وصادقة لتحقيق السلام" في ​أوكرانيا​ بدون أن يصل إلى حد الإدانة التي يريدها الكاثوليك الأوكرانيون. وقد استغرق هذا الاجتماع 50 دقيقة."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يلتقي البابا فرنسيس في مستهل زيارته لروما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا