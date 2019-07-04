تظاهرة لحزب سبعة أمام بلدية بيروت اعتراضا على انشاء المحارق

ينفذ عناصر من ​حزب سبعة​ تظاهرة أمام ​بلدية بيروت​ اعتراضا على انشاء ​المحارق​ ومعامل التفكك الحراري.

فيما لفتت الأمين العام لـ"حزب سبعة" غادة عيد إلى ان "النسبة الأعلى من السرطان موجودة في لبنان وندعو رئيس البلدية حمال عيتاني الى مناظرة علنية مع خبراء ومستشارين في البيئة".

وكانت "غرفة التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أفادت قبل ساعة بـ"قطع السير داخل شارع ويغان باتجاه وسط بيروت، من قبل بعض المحتجّين".