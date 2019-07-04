إصابة رجل وفتى في طرابلس باطلاق النار عليهما من مجهول

اطلق مجهول النار على رجل وفتى بعمر 14 سنة في شارع الحرية في مدينة طرابلس، فأصابهما بعيارات نارية عدة. وعمل جهاز الطوارىء والاغاثة في الجمعية الطبية الاسلامية والصليب الاحمر اللبناني على نقل المصابين الى مستشفيات المدينة، فيما فر مطلق النار.
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