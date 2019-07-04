إصابة رجل وفتى في طرابلس باطلاق النار عليهما من مجهول

اطلق مجهول النار على رجل وفتى بعمر 14 سنة في شارع الحرية في ​مدينة طرابلس​، فأصابهما بعيارات نارية عدة. وعمل جهاز الطوارىء والاغاثة في ​الجمعية الطبية الاسلامية​ و​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقل المصابين الى ​مستشفيات​ المدينة، فيما فر مطلق النار.

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