استدعت وزارة ​الخارجية الإيرانية​ ​السفير البريطاني​ في ​طهران​ روب ماكير للتشاور حول احتجاز ​ناقلة نفط​ إيرانية بمضيق ​جبل طارق​. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ​عباس موسوي​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل ​القوات​ البحرية البريطانية، ​وزارة الخارجية الإيرانية​ تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إيران تستدعي سفير بريطانيا لديها بسبب احتجاز ناقلة نفط تابعة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.