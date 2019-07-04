العثور على جثة تعود لشاب ثلاثيني في منزله في برسا

عثر على الشاب (أ. ر.) من سكان بلدة برسا- ​الكورة​، جثة في منزله وهو في العقد الثلاثين من العمر. وتعمل ​الاجهزة الامنية​ لمعرفة ملابسات الوفاة .

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