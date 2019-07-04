الخازن: كل التضامن والتأييد ضد المحارق وللضغط لإلغائها

أكّد النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كلّ التضامن والتأييد ضد ​المحارق​"، مشيرًا إلى "أننا ندعو إلى إعادة النظر بها وللجوء إلى كافة وسائل الضغط لإلغائها".

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