يعقوبيان: هناك تغيير كبير برأي أعضاء من بلدية بيروت بخصوص المحارق

أكدت النائب بولا يعقوبيان أن "هناك تغيير كبير برأي أعضاء من بلدية بيروت وهم مشوا مع الناس"، مشيرةً الى ان "صرخة ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة ورئيس أساقفة بيروت للمطارنة الموارنة السابق المطران بولس مطر برفض المحارق أثرت، كما انه كان من المفترض ان يكون معنا مشايخ يرفضون المحرقة لكنهم لم يحضروا الى التجمع".
وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت يعقوبيان أنهم "يختلفون بالسياسة لكن يتفقون على المحارق"، لافتةً الى أن "الحل البيئي أهم ما في الامر، ويجب على الناس ان تسمعنا وتعرف ان هناك حلا للنفايات وموجود".
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