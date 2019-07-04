طالوزيان: نعم لصحة اهلنا واولادنا ونعم لمعالجة سليمة للنفايات

اعتير النائب ​جان طالوزيان​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ان "‏نعم لبيئة بيروتية نظيفة، نعم لصحة اهلنا واولادنا، نعم للفرز من المصدر"، خاتما بالتأكيد أن "نعم لمعالجة سليمة لملف النفايات".

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