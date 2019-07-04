نديم الجميل: موضوع رفض المحارق ليس موضوعا طائفيا او مناطقيا بل موضوع وطني

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له خلال المشاركة بتظاهرة أمام ​بلدية بيروت​ اعتراضا على انشاء ​المحارق​ ومعامل التفكك الحراري إلى أن "هذا الموقف الرافض للمحارق انسحب على الكثير من النواب خاصة من الدائرة الاولى والثانية وهذا ليس موضوعا طائفيا او مناطقيا بل موضوع وطني ونرفض المحارق في أي منطقة كانت ونرفض وضع هذه التقنيات داخل بيروت".

وأكد "اننا نرفض منطق المحارق وتقينات المحرقة أينما وجدت إن كان في الكرنتينا أو في طريق الجديدة أو في أي من منطقة فير بيروت والمحرقة غير مقبولة في بيروت الادارية"، مشيراً إلى "اننا جئنا لنقول لا لمحرقة بيروت، فالطريقة والاداء والتكنولوجيا المعتمدة مرفوضة، إضافة الى المكان الموجودة فيه أي في بيروت الأولى خصوصا الكرنتينا في العاصمة".

وشدد على أنه "ليس لدينا أي تفرقة بين منطقة وأخرى في العاصمة، فكما اننا نرفض إقامة المحرقة في الكرنتينا سنرفضها في ما لو قرروا إنشاءها في قصقص أو المصيطبة لأننا أبناء مدينة واحدة"، مشيراً إلى "اننا نعرف أضرار المحرقة على كل الأهالي والتي لا تقتصر على أبناء طائفة او مذهب أو منطقة او حي، بل على مدينة بكاملها من هناك نرفض منطق المحرقة كما فرضت علينا"، لافتاً إلى أن "اتكالنا على أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت مسلمين ومسيحيين فأمانة المواطن اللبناني بين أيديهم ولا مجال للخطأ بهذا الموضوع".