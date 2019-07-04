أوضحت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ أن "الدخان الأسود الذي حصل صباح اليوم في ​معمل الذوق​ نتج من عطل طارئ لأحد الحراقات وتمت معالجته بشكل سريع وفعّال اذ لم يستمر الدخان لأكثر من دقيقة ونصف، مما يبيّن فعالية إجراءات الصيانة والتشغيل في المعمل، ولا علاقة للفلاتر بما حصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: لا علاقة للفلاتر بالدخان الاسود في معمل الذوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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