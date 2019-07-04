حنكش: ضغط الناس يؤثر بشكل كبير في منع مشروع المحارق في بيروت

أكّد عضو "​كتلة الكتائب​" النائب ​الياس حنكش​، خلال مشاركته في تجمع أمام ​بلدية بيروت​ رفضًا لمشروع المحرقة، أن "لضغط الناس تأثير كبير في منع مشروع ​المحارق​ في بيروت"، مشيرًا إلى أنه "من غير المسموح في أكثر منطقة مكتظة في بيروت أن يبنى مطمر تنبعث منه روائح كريهة وسموم في ​برج حمود​ و​الكرنتينا​ على سبيل المثال. ولا يمكن أن نثق بشخص ليس بإمكانه أن يضع "فلاتر" لمداخين الزوق، أن يبني محارق في بيروت".

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