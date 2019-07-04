داود تسلم من سفير عمان دعوة لرعاية اللقاء التعريفي عن جائزة السلطان قابوس للثقافة

تسلم وزير الثقافة محمد داود داود من سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري، دعوة رسمية من السلطان قابوس بن سعيد لحضور ورعاية اللقاء التعريفي في لبنان عن جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة لعام 2019، ضمن مجالات دارسات علم الاجتماع، الطرب العربي، وادب الرحلات، وذلك خلال مؤتمر صحافي يعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 11 الشهر المقبل، في فندق "البريتسول".
وقد تطرق اللقاء في مكتب وزير الثقافة بالوزارة، والذي حضره المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، الى أهمية هذه الجائزة التي تعتبر دعما للحراك الثقافي في الوطن العربي، وتشجيعا للمثقفين والفنانين والادباء.
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