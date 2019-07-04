شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان" يهنئ الحسينى بزفاف ابنته: عايزين نخلص بدرى ونلحق الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زميله النائب محمد الحسينى عضو اللجنة، وطالبه باختصار كلمته أثناء اجتماعا للجنة اليوم، قائلا "عايزين نروح بدرى عشان نلحق فرح بنتك".

وهنأ السجينى النائب محمد الحسينى بمناسبة عقد قران ابنته اليوم الخميس، قائلا: "فرح بنت النائب محمد الحسينى اليوم، وهنأه بهذه المناسبة السعيدة ونشكره على حرصه على حضور اجتماع اللجنة اليوم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "القليوبية - الغربية – الدقهلية".