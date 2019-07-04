شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: تركيا دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، إن تركيا دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار وتصاعدت معدلات الجريمة فى الأونة الأخيرة، وسوف تشهد ارتفاع متواصل فى ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التى تعيشها بسبب سياسات النظام الحاكم

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "فى جانب الأزمات الاقتصادية التى أدت لارتفاع معدلات الجريمة فى تركيا، هناك عامل أخر وهو التساهل من قبل النظام الحاكم تجاه الانفلات الأمني والتشجيع على التسلح الفردى".