شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: تركيا دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، إن تركيا دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار وتصاعدت معدلات الجريمة فى الأونة الأخيرة، وسوف تشهد ارتفاع متواصل فى ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التى تعيشها بسبب سياسات النظام الحاكم
وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "فى جانب الأزمات الاقتصادية التى أدت لارتفاع معدلات الجريمة فى تركيا، هناك عامل أخر وهو التساهل من قبل النظام الحاكم تجاه الانفلات الأمني والتشجيع على التسلح الفردى".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سعودى: تركيا دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.