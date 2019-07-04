شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: هناك حديث يدور بأن المحليات غير مؤهلة لتطبيق اللامركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حديث يدور فى بعض الدوائر أن المحليات غير مؤهلة حتى الآن لتطبيق اللامركزية، ما يعنى أنه من غير الممكن تطبيق المادة الخاصة بالأخذ باللامركزية الموجودة فى الدستور.

وأضاف موجها حديثه لممثلى محافظات القليبوبية والدقهلية والغربية عن الإهدار الموجود فى موازنات المحافظات قائلا "وزير المالية محمد معيط بيلف العالم عشان يستلف، لأنك مش عارف تدير المحافظات مظبوط، فإهدار نصف مليون فى مكان و نصف مليار فى مكان آخر بتتجمع فى الآخر و تسجل رقما كبيرا، و يروح الوزير يستلف عشان يخدم على شغلكم".

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وأوضح السجينى أن وزارة التنمية المحلية عينت شابا نائبا لمحافظ السويس وهو حاصل على دكتوراة فى التمويل خارج الموازنة العامة، لافتا إلى أنه قدم نموذجا لإدارة الموارد، مطالبا بتعميمه على كل المحافظات، قائلا "وأعيب على وزارتى التنمية المحلية والمالية عدم قدرتهما على الاستمرار بهذا الشكل والأخذ بالنموذج الذى اقترحه هذا الشاب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "القليوبية - الغربية – الدقهلية".