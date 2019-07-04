شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل المالية يستعرض إجراءات الوزارة لضبط منظومة الصناديق الخاصة بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض على السيسى، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخطوات التى اتخذتها الوزارة لفرض السيطرة على الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية.
وأوضح أن الأرقام التى كانت ترد عن الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية كانت غير مُدققة حتى اتخذت وزارة المالية قرارها بوقف التعامل بالشيكات الورقية وإلزام الجميع بنظام الدفع الإلكترونى.
وأضاف ممثل وزارة المالية أن هناك خطة منذ عام 2006 لضبط أساليب المالية العامة بالدولة والاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مشيرا إلى أن الاعتماد على نظام الدفع الإلكترونى أظهر الخلل بين الأرقام المُقدرة بالموازنات والفعلية بالحسابات الختامية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "القليوبية - الغربية – الدقهلية".
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