شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمحاربة محال المبيدات الزراعية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد مشهور، إن وزارة الزراعة تبذل جهود كبيرة لتحقيق الانضباط فى سوق المبيدات، بعد المشكلات العديدة التى سببتها ظاهرة غش المبيدات مع الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية، إلا أن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من الجهود للقضاء عليها تمام حفاظا على سمعة صادراتنا.

وأوضح مشهور، أن اهتمام الوزارة بعمل دورات تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج فى الحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات، خطوة مهمة وجيدة لزيادة وعى المصدرين من الزراعيين، تجنبا لأية مشكلات لاحقة.

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وأكد مشهور، أن جهود الوزارة بدأت تؤتى ثمارها من خلال رفع الحظر عن عدد من الصادرات الزراعية بأكثر من دولة، وارتفاع نسبة الصادرات مرة أخرى، مؤكدا أننا قد خسرنا ملايين الجنيهات نتيجة المبيدات المغشوشة، مطالبا بمزيد من الجهود فى غلق محلات المبيدات غير المرخصة والتى تعتمد بشكل كامل على غش المبيدات ووجود أسماء وهمية على المبيدات.