شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من القيادات الشابة بالعالم يزور القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفد من برنامج الزمالة فى مصر، والذى تنظمه إدارة الحضارات بجامعة الدول العربية ويضم عدد من القيادات الشابة من مختلف الدول الأوروبيه والولايات المتحدة وكندا .

وأكد محمد فايق رئيس المجلس على أهمية أنخراط الشباب فى عملية الحوار وتصحيح الصور النمطية لحالة حقوق الإنسان فى مصر لدى الرأى العام الغربى، مؤكداً على أن الشباب هم الشريحة الأكثر أهمية وقدرة على التغيير في المجتمعات فى كافة ميادين الحياة .

واستعرض السفير محمود كارم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس لجنة العلاقات الدولية، دور المجلس فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام فى ضمان ممارستها موضحاً إسهامات المجلس منذ نشأته على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، حيث أن المجلس حاصل علي التصنيف A وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم أعضاء الوفد الشكر للمجلس على الاستقبال، مؤكدين على الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان .