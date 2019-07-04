توريد 253 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على استمرار أعمال توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح التي جرى توريدها حتى الآن بلغت 253 ألفا و714 طنا.

وشدد "الزملوط" على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والتي تستمر حتى منتصف يوليو الحالي، والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم المالية وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

ولفت إلى، أن إجمالي المساحة المزرعة بمحصول القمح هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 206 آلاف و510 أفدنة.