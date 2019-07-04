مجازاة 30 من الأطباء والممرضين في مستشفى "الحسينية" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مجازاة 30 طبيبًا وممرضًا وفنيًا من العاملين بمستشفى "الحسينية" المركزي؛ وذلك بخصم 3 أيام من الراتب؛ لخروجهم جميعًا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.
وشدد المحافظ، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط في العمل.
كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بإشراف عبده سالم، مدير الإدارة، قامت بالمرور المفاجئ على المستشفى المشار إليها، حيث تبين عدم تواجد 30 من العاملين بها أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
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