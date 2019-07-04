حصر الحدائق الحكومية المؤجرة في الوادي الجديد لإعادة تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تكليف الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بحصر جميع الحدائق الحكومية والمتنزهات المؤجرة، لمتابعة خطة تطويرها وتشغيلها بشكل جديد، بجانب خطة تطويرها ومدى جدية مستأجريها في تقديم خدمة ترفيهية للمواطنين.

وقال "الزملوط"، في بيان صحفي، لابد من ضرورة التزام مستأجري هذه الحدائق بالخطة الزمنية لتشغيلها وتطويرها لخلق متنفس ترفيهي واجتماعي لأبناء المحافظة، لممارسة الأنشطة المختلفة، خاصة وأن المحافظة تتطلب في فصل الصيف المزيد من المناطق الترفيهية.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم عددًا كبيرًا من الحدائق العامة والمتنزهات والتي تتطلب إعادة تطوير وتشغيل بالشكل الذي يوفر عاملًا ترفيهيًا للمواطنين في الأحياء المختلفة داخل المدن.