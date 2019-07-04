جمال الجارحي: إلغاء رسوم واردات البليت ينقذ صناعة الحديد بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، في بيان اليوم الخميس، إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بشأن فرض رسوم على واردات البليت، يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد.

وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن حكم القضاء الإداري يصب في صالح الدولة المصرية التي تسعى لتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب المزيد منها لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين.

وأضاف أن القرار يعطي رسالة بأن مصر تحمي مناخ الاستثمار في شتى القطاعات.

وأوضح أن سوق الحديد سيعود من جديد إلى المنافسة العادلة بين المصانع وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد في مصر بما يعود بالفائدة على المستهلك.

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وأعرب الجارحي، عن سعادته لعودة عجلة الإنتاج من جديد داخل مصانع درفلة الحديد، بعد توقف استمر قرابة الثلاثة أشهر.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت.

وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

لكن مصانع درفلة الحديد تضررت من القرار وأعلنت رفضها له، وأقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري.