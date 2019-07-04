"شغلني شكرًا".. محافظ الوادي الجديد يتبنى مبادرة للتوظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه تبنى مبادرة "شغلني شكرا" التي أطلقها أحد شباب المحافظة لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين في شتى المجالات.

وأكد "الزملوط"، أنه دائما يسعى لتبني المبادرات الهادفة التي تعمل على خلق فرص عمل للشباب وتقضي على البطالة، وسيقدم الدعم الكامل لهذه المبادرة لكي تحقق نجاحًا أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود غالي، أحد شباب مدينة الخارجة، أطلق مبادرة منذ حوالي عام، تحت عنوان "شغلني شكرا"، تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في شتى المجالات، عن طريق التواصل بين صاحب المبادرة وأصحاب المحلات والمشاريع والشركات، وحصر كافة الوظائف المتاحة لديهم للإعلان عنها للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وتسهيل الإجراءات عليهم، مضيفا أنه تم حتى الآن توفير 200 فرصة عمل في شتى المجالات.