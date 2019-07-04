كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين بعد انفجار وسط العاصمة الأردنية عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما بعد انفجار بسبب تسرب للغاز في بناية وسط العاصمة الأردنية عمان، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً للوقوف على أسبابه.

وقالت مصادر أمنية في وقت سابق، إن "انفجاراً عنيفاً هز وسط العاصمة، صباح اليوم الخميس"، وتداول ناشطون مقطع فيديو أظهر تحطم واجهة بناية بسبب الانفجار.

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وصرحت إدارة المرور، بأنها اتخذت إجراءات مرورية وسط عمان حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيرةً إلى أن سبب الانفجار تسرب غاز داخل أحد المطاعم.

وقال ناشطون إن تسرباً للغاز في مطعم شعبي، كان وراء الانفجار، فيما توجهت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة.

وتعاملت سيارات تابعة لمكافحة الإرهاب والأجهزة المكلفة مع المتفجرات في المنطقة، ما يشير إلى شكوك الأجهزة الأمنية في أسباب الحادثة.