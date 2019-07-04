كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تخطط لدفع 330 مليار دولار من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 دون الإضرار بالفحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهند اليوم الخميس إنها تحتاج إلى 330 مليار دولار من الاستثمارات على مدار العقد المقبل لتشغيل حلم الطاقة المتجددة، ولكن الفحم سيظل محوريا في توليد الكهرباء.

وترغب الهند في رفع قدرتها على الطاقة المتجددة إلى 500 جيجاوات، أو 40٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2030. وتمثل الطاقة المتجددة حاليًا 22٪ من إجمالي الطاقة المركبة في الهند البالغة حوالي 357 جيجاواط.

وفقًا للمسح الاقتصادي الحكومي المقدم إلى البرلمان اليوم الخميس، "ستكون الاستثمارات الإضافية في المصانع المتجددة حتى عام 2022 حوالي 80 مليار دولار بأسعار اليوم وستكون هناك حاجة لاستثمار حوالي 250 مليار دولار للفترة 2023-2030".

وأوضحت الهند أنها تريد الحصول على 175 جيجا وات من الطاقة المستندة إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

ويعكس تقدير الاستثمار حجم التحديات المالية التي تواجه واحدة من أهم أسواق النمو في العالم للطاقة المتجددة، حيث تشير البيانات الحكومية إلى تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة ورأس المال في السنة المنتهية في مارس 2019.

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وحذر المسح الاقتصادي السنوي الهند من التوقف المفاجئ للمرافق القائمة على الفحم، مشيرًا إلى المخاطر التي يتعرض لها قطاعها المصرفي واستقرار شبكة الكهرباء.

وقال الاستطلاع: "قد لا يكون من المستحسن إجراء التخلي المفاجئ عن محطات الطاقة القائمة على الفحم دون الاستخدام الكامل لمدى حياتها المفيدة حيث سيؤدي ذلك إلى تقويض الأصول التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي إضافي على القطاع المصرفي".

وارتفع استخدام الفحم في البلاد بنسبة 9.1 ٪ إلى ما يقرب من مليار طن في 2018-19.

ويخشى أنصار البيئة من أن استخدام الهند المتزايد للفحم في وقت ترفض فيه العديد من الدول الغربية الوقود الأحفوري القذر سيعوق الحرب العالمية ضد تغير المناخ، على الرغم من التزام البلاد بالطاقة المتجددة.