كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: إيران تعمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن كل ما يقوم به الجانب الإيراني لا يزال تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لا توجد مخاوف من وجهة نظر عدم الانتشار النووي في هذا الصدد.

وقالت زاخاروفا "إن تجاوز إيران عتبة احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب جاء نتيجة للعقوبات الأمريكية، التي لا تسمح لإيران بتنفيذ خطة العمل الشاملة".

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وتابعت زاخاروفا قائلة "حقيقة أن الحد المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة تم تجاوزه، بالطبع، أمر مؤسف، ولكن يجب أن تؤخذ هذه الحقيقة كنتيجة طبيعية لجميع تلك الأحداث التي سبقتها".

وختمت زاخاروفا قائلة "إن العقوبات الأمريكية جعلت تنفيذ الجانب الإيراني لخطة العمل الشاملة أمرا غير ممكن".