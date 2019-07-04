كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": غرق قارب يقل عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الهلال الأحمر التونسي إن قاربًا يقل العشرات من المهاجرين غرق قبالة السواحل التونسية منذ قليل.

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ولقي ما لا يقل عن 65 من طالبي اللجوء مصرعهم قبالة السواحل التونسية فى شهر مايو الماضي عندما غرق القارب الذي كان يقلهم إلى سواحل إيطاليا، وذلك في الحادث الافدح من نوعه منذ بداية العام.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لرعاية شئون اللاجئين أنذاك في بيان لها إن فرق الإنقاذ تمكنت من إدراك 16 شخصا وانتشالهم من مياه البحر المتوسط قبل أن يغرقوا. فيما أكد الناجون أن القارب انطلق من مدينة زوارة الليبية صباح الخميس لكنهم واجهوا أمواجا عاتية أغرقت القارب بعد ساعات من تحركه.