كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطالب أمريكا بإلغاء التعريفات العقابية إذا أردات اتفاق تجارى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بكين، اليوم الخميس، إنّه يتوجب على واشنطن إلغاء جميع التعريفات العقابية التي فرضتها على البضائع الصينية إذا ما أردادت الدولتان إلى اتفاق تجاري.

وادعت وزارة التجارة الصينية أن رفع التعريفة من جانب واحد من الولايات المتحدة ضد البضائع الصينية كان "نقطة انطلاق" للحرب التجارية.

وقال المتحدث بإسم الوزارة الصينية "قاو فنج" في مؤتمر صحفي :"إذا أراد الجانبان التوصل إلى اتفاق تجاري، فيجب إلغاء جميع الرسوم المفروضة".