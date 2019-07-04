كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشال 13 جثة إثر انهيار سد في غرب الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات، اليوم الخميس، أنه تم انتشال 13 جثة في غرب الهند، بعد أن ضربت الأمطار الموسمية الأعنف خلال عقد من الزمن السد وتسببت في الفوضى في مومباي.

وقال رجال الإنقاذ، أن 11 شخصًا ما زالوا مفقودين بعد أن انفجر السد في راتناجيري على بعد 275 كيلومترا جنوبي مومباي يوم الاربعاء وغمر سبع قرى محلية.

وحسب وكالة "أ ف ب"، صرح ألوك أوستهي، المتحدث باسم قوة الاستجابة الوطنية للكوارث: "بدأنا عمليات الإنقاذ لليوم الثاني وانتشلنا 13 جثة. ما زلنا نحاول العثور على الضحايا الباقين".

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في مومباي، ارتفع عدد قتلى انهيار الجدار في أحد الأحياء الفقيرة يوم الثلاثاء إلى 26 حيث استعدت المدينة لـ 200 ملم (ثمانية بوصات) من توقعات هطول أمطار جديدة في الأيام المقبلة.

كما توفي ستة عمال في مدينة بون القريبة عندما انهار جدار آخر يوم الثلاثاء.

يعد انهيار المباني وخروقات السدود أمرًا شائعًا خلال الأمطار الموسمية في الهند بسبب الهياكل المتهالكة التي تنحدر تحت وطأة الأمطار المستمرة.