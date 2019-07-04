كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا: "جبل طارق" تحتجز ناقلة نفط بناء على طلب أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل،، اليوم الخميس، إنّ سلطات جبل طارق احتجزت ناقلة النفط العملاقة جريس 1 بعد طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

وقال بوريل، إن إسبانيا كانت تدرس الاستيلاء على السفينة، المشتبه في أنها تحمل النفط الخام إلى سوريا، وكيف يمكن أن تؤثر على السيادة الإسبانية كما يبدو أنها حدثت في المياه الإسبانية.

ولا تعترف إسبانيا بالمياه المحيطة بجبل طارق باعتبارها بريطانية.